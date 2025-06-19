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        Bodrum FK'nın ilk transferi Ali Habeşoğlu

        SÜPER Lig'deki tek sezonluk macerasının ardından 1'inci Lig'e düşen Bodrum FK transferde ilk bombasını patlatarak birçok kulübün peşinde olduğu Ayvalıkgücü Belediyespor'un ümit milli golcüsü Ali Habeşoğlu'nu kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 11:18 Güncelleme: 19.06.2025 - 11:18
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        Bodrum FK'nın ilk transferi Ali Habeşoğlu
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        SÜPER Lig'deki tek sezonluk macerasının ardından 1'inci Lig'e düşen Bodrum FK transferde ilk bombasını patlatarak birçok kulübün peşinde olduğu Ayvalıkgücü Belediyespor'un ümit milli golcüsü Ali Habeşoğlu'nu kadrosuna kattı. Önceki sezonlarda da genç yıldız adaylarını bünyesine katan Bodrum ekibi, Ayvalıkgücü'nden 20 yaşındaki oyucunun bonservisini aldı. Ayvalıkgücü genç golcünün transferiyle ilgili, "Oyuncumuz Ali Habeşoğlu'nun, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor'a transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Ayvalıkgücü formasını giydiği süre boyunca göstermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Ali'ye teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun, Ali Habeşoğlu!" açıklamasını yaptı.

        3'ÜNCÜ LİG'DEN ÜMİT MİLLİ TAKIM'A

        Hatayspor'da profesyonel olup 2 yıl önce Somaspor'dan Ayvalıkgücü'ne transfer olan 20 yaşında, 1.90 boyundaki Ali Habeşoğlu geçen sezon 3'üncü Lig'de 21 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Sezon içinde performansıyla U20 Milli Takımı'na seçilen Ali, geçen ay ilk kez Ümit Milli Takım'a davet edildi. Ay-yıldızlıların Karadağ ve Arnavutluk'la oynadığı özel maçlarda forma giyen Ali Habeşoğlu'nun Galatasaray'a transfer olduğu iddia edilmiş ancak Ayvalıkgücü bu iddiayı yalanlamıştı.

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