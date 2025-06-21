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        Muğla'da kara yolu çevresindeki yabani eşekler toplanıyor

        MUĞLA'nınDatça ilçesinde Marmaris kara yolu çevresindeki yabani eşekler, Muğla Valiliği İl Hayvanları Koruma Kurulu kararı doğrultusunda Datça Belediyesi ekiplerince toplanmaya başlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 11:57 Güncelleme: 21.06.2025 - 12:00
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        Muğla'da kara yolu çevresindeki yabani eşekler toplanıyor
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        MUĞLA'nınDatça ilçesinde Marmaris kara yolu çevresindeki yabani eşekler, Muğla Valiliği İl Hayvanları Koruma Kurulu kararı doğrultusunda Datça Belediyesi ekiplerince toplanmaya başlandı.

        Balıkaşıran mevki ile Emecik Mahallesi arasında geniş bir alanda yaşayan ve sayılarının fazla olduğu belirtilen yabani eşekler, zaman zaman beslenmek amacıyla kara yolu kenarına kadar iniyor. Bu durum sürücüler açısından tehlike oluştururken, bazı kazalara da neden oldu. Harekete geçen Datça Belediyesi ekipleri, eşekleri kontrollü şekilde toplayarak hayvan barınağında güvenli bir alana yerleştirdi. Öte yandan bölgede yaşayan bazı hayvanseverler, eşeklerin doğal yaşam alanlarında kalması için yetkililere çağrıda bulunarak, farklı çözüm yollarının değerlendirilmesini istedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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