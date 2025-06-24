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        Muğla'da Fair-Play etkinliği

        MUĞLA, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair-Play Komisyonu'nun yeni dönemdeki ilk etkinliğine ev sahipliği yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 16:46 Güncelleme: 24.06.2025 - 16:50
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        Muğla'da Fair-Play etkinliği
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        MUĞLA, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair-Play Komisyonu’nun yeni dönemdeki ilk etkinliğine ev sahipliği yaptı. Akademisyenlerden sporculara, gazetecilerden yöneticilere kadar pek çok ismin katıldığı panelde Fair-Play’in sporun yanı sıra toplumsal yaşamdaki önemi vurgulandı.

        TMOK Fair-Play Komisyonu’nun yeni dönemdeki ilk etkinliği Muğla Valiliği’nin ev sahipliği ve Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin katkılarıyla Atatürk Kültür Merkezi B Salonu’nda düzenlendi. Fair Play Buluşmaları isimli etkinlik yoğun bir katılımla yapıldı. Türkiye'de Fair-Play felsefesinin yaygınlaştırılması ve toplumun tüm katmanlarına benimsetilmesi amacıyla hayata geçirilen etkinlikte, TMOK Fair-Play Komisyonu Başkanı Haldun Domaç, milli atlet Necdet Ayaz, akademisyenlerden Prof. Dr. Selçuk Bora Çavuşoğlu ve Doç. Dr. Pero Duygu Dumangöz ile gazeteciler Deniz Satar, Mustafa Göksu, Mustafa Karagöl, Hüseyin Özkök, Başak Dönmez ve Kaan Duygu, Fair-Play’i farklı yönleriyle ele alan sunumlar gerçekleştirdi. 'Fair-Play nedir?', 'Fair-Play ve kişisel gelişim', 'Atatürk ve Fair-Play' ile 'Fair-Play'in Toplumsal Önemi' başlıklarında yapılan sunumlarda Fair-Play'in sporun yanı sıra toplumsal yaşamdaki kritik önemi vurgulandı.

        VALİ AKBIYIK: FAIR-PLAY HAYATIN HER ALANINDA SAYGI

        Etkinliğin açılışında konuşan Muğla Valisi İdris Akbıyık, "Fair-Play, sadece sahada oyunun kurallarına uymak değil, hayatın her alanında saygı, dürüstlük, adalet ve empatiyle hareket etmektir. Başarının sadece sonuçla değil, nasıl elde edildiğiyle anlam kazandığına inanıyoruz. Fair-Play, centilmenliğin ötesinde, iyi insan olma çabasının bir yansımasıdır. Muğla olarak biz de sporun bu yönünü her zaman ön planda tutuyoruz. Sporu sadece rekabet değil, karakter inşası olarak görüyor; bu bilinçle yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Son üç yılda ilimiz genelinde 925 milyon TL'lik gençlik ve spor yatırımı hayata geçirilmiş, şu an devam eden projelerin toplam tutarı 2 milyar TL'ye yaklaşmıştır" dedi.

        Vali Akbıyık, Muğla genelinde 94 bin lisanslı sporcunun ve 118 milli sporcunun elde ettiği başarıların gururlandırdığını ifade ederek, "Ancak biz, bu başarıların ardında yatan saygı, özveri ve sportmenliği daha da kıymetli buluyoruz. Tüm spor paydaşlarımızı, sporcularımızı, antrenörlerimizi, hakemlerimizi ve yöneticilerimizi, bu anlamlı etkinlikte aramızda görmekten memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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