Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da tarihi eser ve ruhsatsız silah operasyonu: 2 gözaltı

        MUĞLA'nın Ula ilçesinde 2 şüphelinin evine düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi eser, ruhsatsız silah ve elektronik sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 19:10 Güncelleme: 27.06.2025 - 19:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da tarihi eser ve ruhsatsız silah operasyonu: 2 gözaltı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MUĞLA'nın Ula ilçesinde 2 şüphelinin evine düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi eser, ruhsatsız silah ve elektronik sigara ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ula'nın Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan G.Y. ve A.D.'nin elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilerin evlerine bugün düzenlenen operasyonda farklı dönemlere ait 187 sikke, 42 obje, 12 yüzük, 40 ok ucu, 1 mühür, 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 2 bıçak, 121 fişek, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 havalı tüfek ve 160 elektronik sigara ele geçirildi.

        Gözaltına alınan G.Y. ve A.D., savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'den doğumla vatandaşlık kararı
        ABD'den doğumla vatandaşlık kararı
        Peş peşe orman yangınları!
        Peş peşe orman yangınları!
        Putin: Ukrayna ile İstanbul'da yeniden görüşmeye hazırız
        Putin: Ukrayna ile İstanbul'da yeniden görüşmeye hazırız
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        27 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        27 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Üvey kızına dışkı yedirdi! Cezası az bulundu!
        Üvey kızına dışkı yedirdi! Cezası az bulundu!
        "Küresel ekonomide lojistik hatların önemi her geçen gün artıyor"
        "Küresel ekonomide lojistik hatların önemi her geçen gün artıyor"
        Cam silen dağcılara kahve ikramı
        Cam silen dağcılara kahve ikramı
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Sosyal medya bağımlılığı ve popülerlik albenisi, gençleri anoreksiyaya sürüklüyor
        Sosyal medya bağımlılığı ve popülerlik albenisi, gençleri anoreksiyaya sürüklüyor
        Kamu işçilerinin zam pazarlığında yeni teklif belli oldu
        Kamu işçilerinin zam pazarlığında yeni teklif belli oldu
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! 9 il için "sarı" alarm! Şiddetli fırtına!
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! 9 il için "sarı" alarm! Şiddetli fırtına!
        Osayi-Samuel, Kartal oluyor!
        Osayi-Samuel, Kartal oluyor!
        Nelsson'un bonservisi belirlendi!
        Nelsson'un bonservisi belirlendi!
        Zohran Mamdani nasıl kazandı
        Zohran Mamdani nasıl kazandı
        Yok böyle sözleşme: Ronaldo'nun maaşı dudak uçuklattı!
        Yok böyle sözleşme: Ronaldo'nun maaşı dudak uçuklattı!
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mohamed Salah Bodrum'da
        Mohamed Salah Bodrum'da

        Benzer Haberler

        Bodrum'da 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Bodrum'da 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
        Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
        Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Bodrum'da ot yangınında alevler ağaçlara sıçradı
        Bodrum'da ot yangınında alevler ağaçlara sıçradı
        Bodrum'da makilik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Bodrum'da makilik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Bodrum'da hava sıcaklığı 40 dereceyi gördü, sahiller ve havuz başları doldu
        Bodrum'da hava sıcaklığı 40 dereceyi gördü, sahiller ve havuz başları doldu