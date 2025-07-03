Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum FK'da Üzeyir Sakarya yolcusu

        SÜPER Lig macerasını 1 sezonda tamamlayıp gelecek sezon 1'inci Lig'de boy gösterecek Bodrum Futbol Kulübü'nde tecrübeli sağ bek Üzeyir Ergün'e Sakaryaspor'un talip olduğu ifade edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 10:35 Güncelleme: 03.07.2025 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum FK'da Üzeyir Sakarya yolcusu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SÜPER Lig macerasını 1 sezonda tamamlayıp gelecek sezon 1'inci Lig'de boy gösterecek Bodrum Futbol Kulübü'nde tecrübeli sağ bek Üzeyir Ergün'e Sakaryaspor'un talip olduğu ifade edildi. Son 4 sezondur yeşil-beyazlı formayı giyen Üzeyir konusunda son kararı teknik ekibin vereceği kaydedildi. Bodrum FK ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki futbolcunun da çıkacak kararı beklediği bildirildi. Bodrum FK ile 2'nci Lig'de yola çıkan Üzeyir, iki kez şampiyonluk yaşadı. Üzeyir, geçen sezon Süper Lig'de 25 müsabakaya çıkarken, 1 asist yaptı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü!
        Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü!
        Petrovic için süre daraldı!
        Petrovic için süre daraldı!
        Kadın kasiyere yumruk atmıştı... İşte şiddetin gerekçesi!
        Kadın kasiyere yumruk atmıştı... İşte şiddetin gerekçesi!
        Netanyahu'nun oğlunun ismini değiştirdiği ortaya çıktı
        Netanyahu'nun oğlunun ismini değiştirdiği ortaya çıktı
        Meteoroloji'den kritik uyarı... İki bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı... İki bölgede sağanak!
        3 kişi gece denize girdi! 1'i boğuldu, 2'si aranıyor
        3 kişi gece denize girdi! 1'i boğuldu, 2'si aranıyor
        Trump: Fed Başkanı Powell derhal istifa etmeli
        Trump: Fed Başkanı Powell derhal istifa etmeli
        Narin cinayetinde tutukluluk oy çokluğuyla onandı
        Narin cinayetinde tutukluluk oy çokluğuyla onandı
        İran hava sahasını kısmi olarak kapattı
        İran hava sahasını kısmi olarak kapattı
        Pentagon'dan İran açıklaması
        Pentagon'dan İran açıklaması
        İklim kanunu kabul edildi
        İklim kanunu kabul edildi
        Onuachu, Trabzonspor için geldi!
        Onuachu, Trabzonspor için geldi!
        Tesla'da düşüş devam ediyor
        Tesla'da düşüş devam ediyor
        Jhon Duran Nasıl Bir Futbolcu?
        Jhon Duran Nasıl Bir Futbolcu?
        Persepolis'te İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Persepolis'te İsmail Kartal dönemi sona erdi!

        Benzer Haberler

        Muğlaspor Yönetim Kurulu ilk toplantısını Marmaris'te gerçekleştirdi
        Muğlaspor Yönetim Kurulu ilk toplantısını Marmaris'te gerçekleştirdi
        Çinli heyet, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret etti
        Çinli heyet, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret etti
        Bodrum'da gönüllü dalgıçlar deniz dibinden 168 kilogram atık çıkardı
        Bodrum'da gönüllü dalgıçlar deniz dibinden 168 kilogram atık çıkardı
        Bodrum'daki yangında 2 hektar alan zarar gördü
        Bodrum'daki yangında 2 hektar alan zarar gördü
        Bodrum'da tarım arazisi ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Bodrum'da tarım arazisi ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Fethiye'nin turistik mahallesi Göcek'te sahil bandı yenilendi
        Fethiye'nin turistik mahallesi Göcek'te sahil bandı yenilendi