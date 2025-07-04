Bodrum FK güç depoluyor
1'inci Lig'e Süper Lig'deki tek sezonluk macerasının ardından geri dönen Bodrum Futbol Kulübü, yeni sezon maratonu öncesi Düzce Topuk Yaylası'nda kampta.
1'inci Lig'e Süper Lig'deki tek sezonluk macerasının ardından geri dönen Bodrum Futbol Kulübü, yeni sezon maratonu öncesi Düzce Topuk Yaylası'nda kampta. Dış transferde Ayvalıkgücü Belediyespor'un genç golcüsü Ali Habeşoğlu dışında henüz somut adım atmayan yeşil-beyazlılar, yeni teknik patronu Burhan Eşer yönetiminde Topuk Yaylası'nda güç depoluyor.
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