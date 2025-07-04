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        Bodrum FK güç depoluyor

        1'inci Lig'e Süper Lig'deki tek sezonluk macerasının ardından geri dönen Bodrum Futbol Kulübü, yeni sezon maratonu öncesi Düzce Topuk Yaylası'nda kampta.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 11:15 Güncelleme: 04.07.2025 - 11:20
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        Bodrum FK güç depoluyor
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        1'inci Lig'e Süper Lig'deki tek sezonluk macerasının ardından geri dönen Bodrum Futbol Kulübü, yeni sezon maratonu öncesi Düzce Topuk Yaylası'nda kampta. Dış transferde Ayvalıkgücü Belediyespor'un genç golcüsü Ali Habeşoğlu dışında henüz somut adım atmayan yeşil-beyazlılar, yeni teknik patronu Burhan Eşer yönetiminde Topuk Yaylası'nda güç depoluyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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