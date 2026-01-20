Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        AK Parti Muğla İl Başkanı Güngör, Milas İlçe Başkanlığına atanan Akyer'i ziyaret etti

        AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör, Milas İlçe Başkanlığı görevine atanan Levent Akyer'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 19:28 Güncelleme: 20.01.2026 - 19:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Muğla İl Başkanı Güngör, Milas İlçe Başkanlığına atanan Akyer'i ziyaret etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör, Milas İlçe Başkanlığı görevine atanan Levent Akyer'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        İl başkanlığından yapılan açıklamaya göre, il yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı ziyarette konuşan Güngör, Milas'tan Muğla'nın tamamına yayılan güçlü bir teşkilat ruhuyla birlik ve beraberlik içerisinde hedeflere kararlılıkla yürümeye devam edeceklerini ifade etti.

        Teşkilat çalışmalarının aynı inanç, azim ve dava bilinciyle süreceğini vurgulayan Güngör, Akyer'e yeni görevinde başarılar diledi.

        İlçe Başkanı Akyer de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendisine emanet edilen görevin sorumluluğunu büyük bir gurur ve heyecanla taşıdığını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Haseke'de anlaşmaya varıldı
        Haseke'de anlaşmaya varıldı
        Türk bayrağına hain saldırı! Türkiye'den peş peşe açıklamalar
        Türk bayrağına hain saldırı! Türkiye'den peş peşe açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması!
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması!
        Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak Mutabakatı'nı da destekliyoruz
        Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak Mutabakatı'nı da destekliyoruz
        20 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        20 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        19 ay sonra hayatını kaybetti
        19 ay sonra hayatını kaybetti
        Yeni Fed başkanı için geri sayım
        Yeni Fed başkanı için geri sayım
        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!
        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!
        Beşiktaş ile Benfica, Rafa Silva transferinde anlaştı!
        Beşiktaş ile Benfica, Rafa Silva transferinde anlaştı!
        Trump'tan Grönland'ı ABD toprağı gibi gösteren paylaşım
        Trump'tan Grönland'ı ABD toprağı gibi gösteren paylaşım
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için önemli"
        "Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için önemli"
        Tipi vardı araçlar yolda kaldı... Kepçe ile eve servis!
        Tipi vardı araçlar yolda kaldı... Kepçe ile eve servis!
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu

        Benzer Haberler

        Muğla'da Yeşilay gönüllüsü, hastaneye 13 tekerlekli sandalye bağışladı
        Muğla'da Yeşilay gönüllüsü, hastaneye 13 tekerlekli sandalye bağışladı
        Muğla'da leylekler için yuva alanları yapıldı
        Muğla'da leylekler için yuva alanları yapıldı
        Otomobille çarpışan ticari araç takla attı: Kaza anı kamerada
        Otomobille çarpışan ticari araç takla attı: Kaza anı kamerada
        Muğla'da istihdamın rotası çizildi 2026 yılının ilk toplantısı gerçekleştir...
        Muğla'da istihdamın rotası çizildi 2026 yılının ilk toplantısı gerçekleştir...
        Bodrum-Kaş arası denizlerde fırtına uyarısı
        Bodrum-Kaş arası denizlerde fırtına uyarısı
        Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi Seydikemer'de yakalandı
        Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi Seydikemer'de yakalandı