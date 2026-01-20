Muğla'da Yeşilay gönüllüsü, hastaneye 13 tekerlekli sandalye bağışladı

Muğla'da, Yeşilay gönüllüsü hayırsever Hasan Altaş, hasta ve hasta yakınlarının tedavi süreçlerine katkı sağlamak amacıyla hastaneye 13 tekerlekli sandalye bağışında bulundu.



Türkiye Yeşilay Cemiyeti Muğla İl Başkanı Şenol Şengür ile iletişime geçen Altaş, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine tekerlekli sandalye bağışında bulunmak istediğini belirtti.



Altaş tarafından temin edilen 13 tekerlekli sandalye, Şengür ve hastane başhekimi Prof. Dr. Ethem Acar'ın katıldığı törenle hastane yönetimine teslim edildi.



Acar, Yeşilay elçisi hayırsever Altaş'a anlamlı bağış için teşekkür etti.



Tekerlekli sandalyeler, yapılan kontrollerin ardından ihtiyaç duyulan birimlerde kullanılmak üzere hizmete alındı.

