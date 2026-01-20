Datça Kaymakamı Murat Atıcı, Cumalı İlkokulunu inceledi
Datça Kaymakamı Murat Atıcı, 1926 yılında inşa edilen Cumalı İlkokulunun restorasyon sürecini inceledi.
Kaymakam Atıcı, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı, okulun yeniden eğitim hayatına kazandırılmasının önemine dikkati çekti.
Atıcı, tarihi mirasın eğitimle buluştuğunu ifade etti.
