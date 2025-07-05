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        Milas'ta orman yangını (4)

        KONTROLALTINA ALINDIMuğla'nın Milas ilçesi Demirciler Mahallesi yakınındaki ormanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık 5,5 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 00:29 Güncelleme: 05.07.2025 - 00:29
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        Milas'ta orman yangını (4)
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        KONTROLALTINA ALINDI

        Muğla'nın Milas ilçesi Demirciler Mahallesi yakınındaki ormanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık 5,5 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 4 hektar alan zarar gördü. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras bölgeye gelerek incelemelerde bulundu ve yangın hakkında bilgi aldı. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

        ARAS: ÇOK BÜYÜK ZEYTİNLİK KAYBIMIZ VAR

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Son 1 haftada 200 yangın çıktı. Bunların 72’si elektrikle ilgili bir konu. Yaklaşık 50’si de insan hatasından çıktı. Milas’ta 2 yangınımız var. Biri Pınarcık’ta Bafa bölgesinde, diğeri de Demirciler bölgesinde. Bafa’da ciddi bir müdahale var. Oradaki yangın zeytinlik yangını ve çok büyük bir zeytinlik kaybımız var. Ekiplerin orada müdahalesi devam ediyor. Fesleğen bölgesinde sarp bir bölgede çıkmış. Burada yüksek gerilim hattı yok, yine insan hatasından veya hiç aklımıza getirmek istemiyoruz ama bir sabotaj ihtimalinden bahsedebiliriz ama yine de kesin konuşmam, bu iş sonuçta kolluk kuvvetlerinin görevi. Jandarmamız bununla ilgili değerlendirme yapacaktır. Burası ucuz kurtulmuş diyebiliriz, sık orman. Karadan ulaşmak çok zor ama ormancılarımız 1 kilometre hortum çekerek şu anda yangının devam ettiği alanları soğutuyorlar, söndürüyorlar. Bütün Muğla’mızda risk var, herkesin dikkat etmesi lazım. Biz dron ve foto kapanlarla buraya gelenleri izlemeyi düşündük. Riskli bölgelere yarın itibariyle 25 yangın söndürme tankeri teslim edeceğiz. 6 tane dar alan arazözü aldık, onlarda ilçelerimize hemen dağıtılacak” dedi.

        Fırat AKAY/ BODRUM(Muğla),

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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