Ebru evinde ölü bulundu

Ebru Yıldız’ın bekar olduğu, üç kardeşi bulunduğu ve babasını yaklaşık 5-6 ay önce kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olay sonrası Yıldız’ın cenazesi, ilk olarak Fethiye Devlet Hastanesi morguna, ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olay, Fethiye’nin Çatalarık Mahallesi 1304 Sokak’ta meydana geldi. Ebru Yıldız’dan bir süredir haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen ekipler, genç kadını hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yıldız’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

MUĞLA’nın Fethiye ilçesinde 30 yaşındaki Ebru Yıldız, evinde ölü bulundu. Ölümü şüpheli bulunan Yıldız’ın yaklaşık 5-6 ay önce babasını kaybettiği ve bekar olduğu öğrenildi.

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