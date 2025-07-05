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        Ebru evinde ölü bulundu

        MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde 30 yaşındaki Ebru Yıldız, evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 21:40 Güncelleme: 05.07.2025 - 21:45
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        Ebru evinde ölü bulundu
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        MUĞLA’nın Fethiye ilçesinde 30 yaşındaki Ebru Yıldız, evinde ölü bulundu. Ölümü şüpheli bulunan Yıldız’ın yaklaşık 5-6 ay önce babasını kaybettiği ve bekar olduğu öğrenildi.

        Olay, Fethiye’nin Çatalarık Mahallesi 1304 Sokak’ta meydana geldi. Ebru Yıldız’dan bir süredir haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen ekipler, genç kadını hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yıldız’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olay sonrası Yıldız’ın cenazesi, ilk olarak Fethiye Devlet Hastanesi morguna, ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

        Ebru Yıldız’ın bekar olduğu, üç kardeşi bulunduğu ve babasını yaklaşık 5-6 ay önce kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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