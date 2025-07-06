Sinyali kesilen caretta 'Tuba', yuvalama için geldi

MUĞLA'da yaralı bulunup, tedavi sonrası 2019'da uydu takip cihazı takılarak denize bırakılan ve sinyali kesilen caretta caretta 'Tuba'nın Dalyan'a dönüp yuva yapması sevinç yarattı. Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, "Yuvalamasını yaptıktan sonra uydu cihazını yenileyeceğiz ve tekrar denize göndereceğiz. Hırvatistan'da mı ya da İtalya'da mı dolaşacak, yoksa yeni bir rota mı belirleyecek bunu zaman gösterecek" dedi.

Ortaca ilçesi İztuzu Plajı'ndaki DEKAMER, caretta caretta türü deniz kaplumbağaları üzerinde araştırmalar yürütülüyor. Bölgede yaralı bulunan kaplumbağalar, merkezde tedavi edilip tekrar denize bırakılıyor. 2019 yılında yaralı bulunan caretta caretta türü bir deniz kaplumbağasına Tuba adı verildi. DEKAMER'de tedavi edilen 25 ile 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen dişi, 'iribaş' cinsi deniz kaplumbağası üzerine uydu takip cihazı takılarak, 28 Ağustos 2019'da İztuzu Plajı'ndan denize bırakıldı. Tuba, geçen sürede 28 bin kilometre yol katederek, İyon Denizi açıklarına ulaştı. Tuba’nın rotasını gösteren harita ise 9 milyon kişi tarafından görüntülenip, izlendi. 2024 yılının Nisan ayında sinyali kesilen Tuba, tekrar Dalyan'a gelerek İztuzu Plajı'na yuva yaptı.