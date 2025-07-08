Tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Arsa Mahallesi'nde meydana geldi. Şaban M. ile oğlu Hilmi M. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şaban M., eline geçirdiği bıçakla oğlunu yaraladı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hilmi M., ambulansta hayatını kaybetti. Şaban M. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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