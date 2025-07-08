Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü

        MUĞLA'nınSeydikemer ilçesinde Şaban M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 10:05 Güncelleme: 08.07.2025 - 10:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MUĞLA'nınSeydikemer ilçesinde Şaban M., (75) tartıştığı oğlu Hilmi M.'yi (48) bıçaklayarak öldürdü.

        Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Arsa Mahallesi'nde meydana geldi. Şaban M. ile oğlu Hilmi M. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şaban M., eline geçirdiği bıçakla oğlunu yaraladı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hilmi M., ambulansta hayatını kaybetti. Şaban M. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Mahalle sakinleri, baba-oğul arasında uzun süredir sorunlar yaşandığını, son 1 yıldır evlerine sık sık jandarma ekiplerinin geldiğini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bunun adı işkence!
        Bunun adı işkence!
        Sosyal medyada kadın profiliyle tehdit operasyonu: 25 gözaltı
        Sosyal medyada kadın profiliyle tehdit operasyonu: 25 gözaltı
        Texas'taki felakette can kaybı 100'ü aştı!
        Texas'taki felakette can kaybı 100'ü aştı!
        Süper Lig'de Kyle Walker-Peters derbisi!
        Süper Lig'de Kyle Walker-Peters derbisi!
        Emekli işçi sigortalı çalışmalı mı?
        Emekli işçi sigortalı çalışmalı mı?
        Türkiye hayali yarım kaldı
        Türkiye hayali yarım kaldı
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Ata Demirer'i karaya çıkarttı
        Ata Demirer'i karaya çıkarttı
        Sıcak hava uyarısı! Mevsim normalleri üzerinde
        Sıcak hava uyarısı! Mevsim normalleri üzerinde
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Trump'tan 14 ülkeye tarife mektubu
        Trump'tan 14 ülkeye tarife mektubu
        Osimhen 'evet' dedi: Adım adım Galatasaray'a
        Osimhen 'evet' dedi: Adım adım Galatasaray'a
        İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe'den 4 milyonluk teklif
        İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe'den 4 milyonluk teklif
        Türkiye'nin tanıtımına devam
        Türkiye'nin tanıtımına devam
        Dışişleri'den Fransa'dan yapılan açıklamaya tepki
        Dışişleri'den Fransa'dan yapılan açıklamaya tepki
        "Nedeni hamile kalmam değil"
        "Nedeni hamile kalmam değil"
        Lavrov: Ukrayna silahsızlandırılmalı
        Lavrov: Ukrayna silahsızlandırılmalı
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        Trump ile Netanyahu Beyaz Saray'da görüştü
        Trump ile Netanyahu Beyaz Saray'da görüştü
        Fenerbahçe, Okan Özkan'ın ayrılığını açıkladı!
        Fenerbahçe, Okan Özkan'ın ayrılığını açıkladı!

        Benzer Haberler

        Caretta caretta müzesine ilgi
        Caretta caretta müzesine ilgi
        Datça açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Datça açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Datça açıklarında 5 büyüklüğünde deprem
        Datça açıklarında 5 büyüklüğünde deprem
        Muğla Valisi Akbıyık 15 Temmuz gecesinde Marmaris'teki saldırının izlerini...
        Muğla Valisi Akbıyık 15 Temmuz gecesinde Marmaris'teki saldırının izlerini...
        Muğla'da 42 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Muğla'da 42 düzensiz göçmen kurtarıldı
        "Aroya" kruvaziyeri 1750 yolcusuyla Bodrum'a geldi
        "Aroya" kruvaziyeri 1750 yolcusuyla Bodrum'a geldi