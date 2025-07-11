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        Muğlaspor'da imzalar sürüyor

        TFF 2'nci Lig'e yükseldikten sonra transfer harekatına hızlı başlayan Muğlaspor; 3 dış, 1 iç transfer daha yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 10:41 Güncelleme: 11.07.2025 - 10:45
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        Muğlaspor'da imzalar sürüyor
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        TFF 2'nci Lig'e yükseldikten sonra transfer harekatına hızlı başlayan Muğlaspor; 3 dış, 1 iç transfer daha yaptı. Yeşil-beyazlı kulüp daha önce prensipte anlaştığı Bursaspor'dan ayrılan 34 yaşındaki tecrübeli stoper Mehmet Yiğit'in yanı sıra Batman Petrolspor'dan 27 yaşındaki sağ bek Semih Karadeniz'le resmi sözleşme imzaladı. Muğlaspor, geçen sezon 68 Aksarayspor forması giyerek 7 gol atan 29 yaşındaki forvet oyuncusu Yasin Abdioğlu ile anlaşmaya vardı. Yeşil-beyazlı kulüp, iç transferde ise geçen sezon şampiyon kadroda yer alan orta saha oyuncusu Cemal Kızılateş ile yeniden anlaştı. Öte yandan Muğlaspor, teknik direktör Besim Durmuş yönetiminde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına da başladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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