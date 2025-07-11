Fethiyespor'a gurbetçi takviye

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yer alacağı yeni sezon öncesinde imzaları üst üste attırıp kadrosuna tecrübeli takviyeler yapan Fethiyespor, genç gurbetçi oyuncu Selim Kemence ile anlaşmaya vardı. Son olarak Fransa'nın FC Versailles takımında forma giyen 18 yaşındaki stoper Selim, Futbol Şube Sorumlusu Uğur Keskin'in katılımıyla birlikte resmi sözleşmeye imza attı.

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