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        Fethiyespor'a gurbetçi takviye

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yer alacağı yeni sezon öncesinde imzaları üst üste attırıp kadrosuna tecrübeli takviyeler yapan Fethiyespor, genç gurbetçi oyuncu Selim Kemence ile anlaşmaya vardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 10:44 Güncelleme: 11.07.2025 - 10:50
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        Fethiyespor'a gurbetçi takviye
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yer alacağı yeni sezon öncesinde imzaları üst üste attırıp kadrosuna tecrübeli takviyeler yapan Fethiyespor, genç gurbetçi oyuncu Selim Kemence ile anlaşmaya vardı. Son olarak Fransa'nın FC Versailles takımında forma giyen 18 yaşındaki stoper Selim, Futbol Şube Sorumlusu Uğur Keskin'in katılımıyla birlikte resmi sözleşmeye imza attı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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