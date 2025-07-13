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        Bodrum'da motoryat alev alev yandı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir motoryatta yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 17:43 Güncelleme: 13.07.2025 - 17:43
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        Bodrum'da motoryat alev alev yandı
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        MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, bir motoryatta yangın çıktı. Motoryat alev alev yanarken siyah dumanlar yarımadanın birçok noktasından görüldü.

        Türkbükü Sahili açıklarında bir motoryatta henüz belirlenemeyen nedenle, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler hızla yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekiplerin çalışması sürerken, çıkan dumanlar yarımadanın birçok noktasından görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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