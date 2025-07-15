Motosikletli kurye kazada yaşamını yitirdi

Kaza, saat 02.30 sıralarında Babataşı Mahallesi Cahit Gündüz Caddesi'nde meydana geldi. M.C.A.'nın kullandığı 42 AGG 725 plakalı otomobil ile Hasan Arslan yönetimindeki 45 HE 747 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada kurye Arslan ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Arslan, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Hasan Arslan, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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