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        Bodrum'da kayalıklara çarpan motoryatı kurtarma çalışmaları sürüyor

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde kayalıklara çarpan, 39 metre uzunluğundaki 'Monte Carlo' isimli motoryatı kurtarma çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 16:35 Güncelleme: 15.07.2025 - 16:35
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        Bodrum'da kayalıklara çarpan motoryatı kurtarma çalışmaları sürüyor
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde kayalıklara çarpan, 39 metre uzunluğundaki 'Monte Carlo' isimli motoryatı kurtarma çalışmaları sürüyor.

        Olay, dün Aspat Kalesi açıklarında meydana geldi. 39 metre uzunluğundaki 'Monte Carlo' isimli motoryat bilinmeyen nedenle kayalıklara çarptı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Motoryatta yolcu ve personel olmak üzere 7 kişi, kazayı yara almadan atlattı. Yolcular, ekipler tarafından tahliye edildi.

        Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından motoryatı kurtarma çalışmaları 2'nci günde devam ediyor. Çalışmalara mürettebat da destek veriyor.

        Motoryatın kurtarıldıktan sonra tersaneye çekileceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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