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        Bodrum FK'da Ali Eren'le yollar ayrıldı

        YENİ sezonda 1'inci Lig'de mücadele edecek Bodrum Futbol Kulübü, defans oyuncusu Ali Eren İyican ile yollarını ayırdığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 11:54 Güncelleme: 19.07.2025 - 11:54
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        Bodrum FK'da Ali Eren'le yollar ayrıldı
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        YENİ sezonda 1'inci Lig'de mücadele edecek Bodrum Futbol Kulübü, defans oyuncusu Ali Eren İyican ile yollarını ayırdığını duyurdu. Resmi hesaptan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ali Eren İyican ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi. Bodrum Futbol Kulübü'ne 2021-2022 yılında gelen Ali Eren, 1461 Trabzon ve Beykoz Anadolu takımlarına kiralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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