Sıcaklık denizlerde de arttı; uzmanından sağanak ve kuraklık uyarısı

TÜRKİYE'deki sıcak hava dalgası, deniz suyunu da ısıttı. Antalya'da deniz suyu sıcaklığının 30 dereceyi geçtiğini söyleyen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden (MSKÜ) Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Deniz suyu sıcaklıklarındaki artış buharlaşmadaki artışı da beraberinde getiriyor. Bu ise kıyı şeridinde ani sağanakları, iç kesimlerde ise kuraklık etkilerinin daha da şiddetleneceği anlamına geliyor" dedi.

Türkiye, temmuz ayının son günlerinde aşırı sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Hava sıcaklıkları ülke genelinde 40 dereceye dayanırken, bazı bölgelerde sıcaklığın 45 dereceye ulaşması bekleniyor. MSKÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, sıcaklık artışının sadece karada değil, denizlerde de ciddi sonuçlar doğurduğunu vurguladı. Bu kapsamda, Antalya'da deniz suyu sıcaklığı 30 dereceyi aştı.

EKSTREM SICAKLIKLAR

Deniz suyunun ısınmasıyla, buharlaşmanın oluşturabileceği etkilerden söz eden Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Önümüzdeki 3 gün boyunca ülke genelinde ekstrem sıcaklıklar söz konusu, ülkenin hemen her yerinde 40 dereceye ulaşan sıcaklıklar bekliyoruz. Özellikle Akdeniz'in batısında Ege'nin güneyinde, Güney Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde 45 dereceye erişecek ekstrem sıcaklıklarla karşı karşıya kalacağız. Hava sıcaklıklarındaki bu artış deniz suyu sıcaklıklarına da sirayet edecek. Bulunduğumuz bu noktada Antalya'da deniz suyu sıcaklıkları 30 derecenin üzerine çıkmış durumda. Önümüzdeki günlerde Akdeniz kıyısı boyunca gerekse Ege şeridi boyunca deniz suyu sıcaklıklarının daha artmasını bekliyoruz. Deniz suyu sıcaklıklarındaki artış buharlaşmadaki artışı da beraberinde getiriyor. Bu ise kıyı şeridinde ani sağanakları, iç kesimlerde ise kuraklık etkilerinin daha da şiddetleneceği anlamına geliyor" dedi.