Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Sıcaklık denizlerde de arttı; uzmanından sağanak ve kuraklık uyarısı

        TÜRKİYE'deki sıcak hava dalgası, deniz suyunu da ısıttı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 10:23 Güncelleme: 23.07.2025 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sıcaklık denizlerde de arttı; uzmanından sağanak ve kuraklık uyarısı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TÜRKİYE'deki sıcak hava dalgası, deniz suyunu da ısıttı. Antalya'da deniz suyu sıcaklığının 30 dereceyi geçtiğini söyleyen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden (MSKÜ) Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Deniz suyu sıcaklıklarındaki artış buharlaşmadaki artışı da beraberinde getiriyor. Bu ise kıyı şeridinde ani sağanakları, iç kesimlerde ise kuraklık etkilerinin daha da şiddetleneceği anlamına geliyor" dedi.

        Türkiye, temmuz ayının son günlerinde aşırı sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Hava sıcaklıkları ülke genelinde 40 dereceye dayanırken, bazı bölgelerde sıcaklığın 45 dereceye ulaşması bekleniyor. MSKÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, sıcaklık artışının sadece karada değil, denizlerde de ciddi sonuçlar doğurduğunu vurguladı. Bu kapsamda, Antalya'da deniz suyu sıcaklığı 30 dereceyi aştı.

        EKSTREM SICAKLIKLAR

        Deniz suyunun ısınmasıyla, buharlaşmanın oluşturabileceği etkilerden söz eden Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Önümüzdeki 3 gün boyunca ülke genelinde ekstrem sıcaklıklar söz konusu, ülkenin hemen her yerinde 40 dereceye ulaşan sıcaklıklar bekliyoruz. Özellikle Akdeniz'in batısında Ege'nin güneyinde, Güney Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde 45 dereceye erişecek ekstrem sıcaklıklarla karşı karşıya kalacağız. Hava sıcaklıklarındaki bu artış deniz suyu sıcaklıklarına da sirayet edecek. Bulunduğumuz bu noktada Antalya'da deniz suyu sıcaklıkları 30 derecenin üzerine çıkmış durumda. Önümüzdeki günlerde Akdeniz kıyısı boyunca gerekse Ege şeridi boyunca deniz suyu sıcaklıklarının daha artmasını bekliyoruz. Deniz suyu sıcaklıklarındaki artış buharlaşmadaki artışı da beraberinde getiriyor. Bu ise kıyı şeridinde ani sağanakları, iç kesimlerde ise kuraklık etkilerinin daha da şiddetleneceği anlamına geliyor" dedi.

        Buharlaşmadaki artışın atmosferin üst kesimlerinde düzensiz hava akımlarıyla karşılaşması durumunda Akdeniz genelinde hortumların görülebileceğine dikkati çeken Doç. Dr. Özçelik, "Diğer taraftan deniz sularındaki sıcaklık artışının deniz canlılarının üremesini ve hareketliliğini şekillendireceği ve bu bölgedeki turizm aktivitelerini etkileyeceği açıkça gözüküyor. Vatandaşlara, özellikle kıyı şeridinde yaşayanlara, hava sıcaklılarına dikkat etmeleri, öğle saatlerinde mümkünse dışarı çıkmamaları ve bolca su tüketmeleri önerilmektedir" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Der Spiegel: Almanya Türkiye'nin Eurofighter talebine onay verdi
        Der Spiegel: Almanya Türkiye'nin Eurofighter talebine onay verdi
        Tekerlekli sandalyedeki kadına şiddet!
        Tekerlekli sandalyedeki kadına şiddet!
        Trump'tan Obama'ya: Vatan haini
        Trump'tan Obama'ya: Vatan haini
        Sakarya'daki yangından geriye kalan...
        Sakarya'daki yangından geriye kalan...
        Askerlik dönüşü işsizlik maaşı
        Askerlik dönüşü işsizlik maaşı
        İsrailli bakandan skandal paylaşım
        İsrailli bakandan skandal paylaşım
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Sigara içene de ceza geliyor
        Sigara içene de ceza geliyor
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Semih Kılıçsoy Çizme yolcusu!
        Semih Kılıçsoy Çizme yolcusu!
        Galatasaray'ın Tete davasında karar çıktı!
        Galatasaray'ın Tete davasında karar çıktı!
        Aşırı sıcak hava etkili olacak
        Aşırı sıcak hava etkili olacak
        ABD, Japonya ile anlaştı
        ABD, Japonya ile anlaştı
        Rusya ve Ukrayna İstanbul'da bir araya gelecek
        Rusya ve Ukrayna İstanbul'da bir araya gelecek
        Bu yöntemlerle uykusuz yaz gecelerine son!
        Bu yöntemlerle uykusuz yaz gecelerine son!
        Asansörde neden hep aynalar olur?
        Asansörde neden hep aynalar olur?
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Topçular Kulübü'nün 4. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 4. bölümü yayında!
        Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri son noktayı koydu!
        Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri son noktayı koydu!
        Kim dolardan daha güçlü?
        Kim dolardan daha güçlü?

        Benzer Haberler

        Muğla'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
        Muğla'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
        Tatil için geldiği Fethiye'de boğuldu
        Tatil için geldiği Fethiye'de boğuldu
        Fethiye'de denize giren kişi boğuldu
        Fethiye'de denize giren kişi boğuldu
        Kıyı Ege Belediyeler Birliği Encümeni, Muğla'da toplandı
        Kıyı Ege Belediyeler Birliği Encümeni, Muğla'da toplandı
        Fethiye'de 20 yıl önce işlenen cinayete ilişkin 4 sanık yargılanıyor
        Fethiye'de 20 yıl önce işlenen cinayete ilişkin 4 sanık yargılanıyor
        Muğla'daki cinayetle ilgili 4 sanığın yargılanmasına devam edildi
        Muğla'daki cinayetle ilgili 4 sanığın yargılanmasına devam edildi