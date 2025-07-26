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        Bodrum'da kayalıklara sürten yelkenli tekne karaya oturdu; 5 kişi kurtarıldı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kayalıklara sürten yelkenli tekne yarı batık vaziyette karaya oturdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 23:01 Güncelleme: 26.07.2025 - 23:05
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        Bodrum'da kayalıklara sürten yelkenli tekne karaya oturdu; 5 kişi kurtarıldı
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        MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, kayalıklara sürten yelkenli tekne yarı batık vaziyette karaya oturdu. Teknede bulunan 5 kişi kurtarıldı.

        Olay, saat 19.30 sıralarında Karaada civarında meydana geldi. 14.5 metre uzunluğundaki Neveda isimli yelkenli tekne, kıyıya yakın noktada kayalıklara sürterek hasar aldı. Hasar nedeniyle tersaneye hareket eden yelkenli su almaya başladı. Teknedeki 5 kişi, bölgede bulunan başka teknelerdekiler tarafından kurtarıldı. Yelkenli tekne Tavşan Burnu civarında yarı batık vaziyette karaya oturdu. Bodrum Bölge Liman Başkanlığı tarafından yelkenli tekne için kurtarma çalışması yapılacağı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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