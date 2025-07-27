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        Fethiyespor Oğuz Yılmaz'la imzaladı

        2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcilerinden Fethiyespor, tecrübeli stoper Oğuz Yılmaz'ı resmen kadrosuna dahil etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 12:09 Güncelleme: 27.07.2025 - 12:15
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        Fethiyespor Oğuz Yılmaz'la imzaladı
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        2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcilerinden Fethiyespor, tecrübeli stoper Oğuz Yılmaz'ı resmen kadrosuna dahil etti. Son olarak Kastamonuspor forması giyen 32 yaşındaki oyuncu ile resmi sözleşme imzalandı. Kariyerinde Balıkesirspor, Pendikspor ile Denizlispor formaları da giyen Oğuz Yılmaz, 45 kez Süper Lig, 123 kez 1'inci Lig, 156 kez 2'nci Lig ve 12 kez de Türkiye Kupası maçına çıktı. Oğuz, Denizlispor'la 2018-2019 sezonunda 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşadı. Kulüpten yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Fethiyesporumuz, son olarak GMG Kastamonu takımında forma giyen Oğuz Yılmaz ile anlaşmaya varmıştır. Oğuz Yılmaz, Futbol Şube Sorumlularımız Uğur Keskin ve Fahri Kıvanç Yılmaz'ın katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı. Oğuz Yılmaz'a kulübümüze hoş geldin diyor, lacivert-beyaz formamız altında başarılar diliyoruz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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