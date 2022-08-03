19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde İngiliz piyanistler konser verdi

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MUĞLA (AA) - 19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, İngiliz piyanistler Murray McLachlan ve Kathryn Page ikilisinin verdiği konserle devam etti.

Bodrum Klasik Müzik Derneğince düzenlenen festivalde McLachlan ve Page, dört el piyano ve solo performanslarıyla Antik Taş Ocağı'nda Bodrumlu klasik müzikseverin karşısına çıktı. İkili performansıyla alkış topladı.

Yabancı uyruklu klasik müzikseverlerin de ilgi gösterdiği konserde İngiliz piyanistler, Schubert, Grieg, Chopin, Scriabin ve Gershwin gibi bestecilerin eserlerine yer verdi.

Festival, "Suda", "Kumda" ve "Taşta" konseptiyle çeşitli konserlerle 14 Eylül'e kadar devam edecek.

Festival kapsamında tiyatro gösterileri, sirk performansı, söyleşiler, çocuklar için geliştirilmiş projeler, farkındalık oluşturmayı hedefleyen "Yeşil Yaşam Gümüşlük" etkinlikleri de düzenlenecek.

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