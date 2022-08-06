"19. Uluslararası Bodrum Bale Festivali" başladı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 19'uncu Uluslararası Bodrum Bale Festivali "Carmen" balesi ile başladı.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen festivalde, İspanyol Aida Gomez Dans Topluluğu sanatseverlerle buluştu. Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'ndeki etkinliğe ilgi yoğun oldu.

Koreografisi Aida Gomez'e ait gösteriyi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, Muğla Kültür ve Turizm Müdür Vekili Filiz Karacaağaç ve oyuncu Ali Poyrazoğlu da izledi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, festivalin her yıl olduğu gibi bu yıl da ilgiyle karşılandığını söyledi.

Karahan, festivalde birbirinden özel eserleri sunmanın kıvancını yaşadıklarını, dansseverlerin ilgi ve desteğini hissettikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Gösteri sonunda ayakta alkışlana dans topluluğuna, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz çiçek verdi.

Çeşitli gösterilerle devam edecek festival, 19 Ağustos'ta İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin "Güldestan" adlı eseri sahnelemesiyle sona erecek.

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