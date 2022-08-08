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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum'da iki tur teknesi çarpıştı, bir kişi hafif yaralandı

AA

Bodrum'da iki tur teknesi çarpıştı, bir kişi hafif yaralandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki tur teknesinin çarpıştığı kazada, bir kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bitez Mahallesi açıklarındaki Akvaryum Koyu'nda turistleri taşıyan iki tur teknesi çarpıştı.

Bir kişinin hafif yaralandığı kaza, teknedekilerden biri tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Yaşanan kısa süreli paniğin yer aldığı görüntülerde, teknelerin çarpışmasından sonra tarafların birbirleriyle tartışmaları yer alıyor.

Hafif yaralanan kişi, özel bir hastanede ayakta tedavi edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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