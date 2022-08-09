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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum'dan yurt dışına yüzerek kaçmaya çalışan FETÖ üyesi iki eski asker yakalandı

AA

Bodrum'dan yurt dışına yüzerek kaçmaya çalışan FETÖ üyesi iki eski asker yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinden yüzerek yurt dışına kaçmaya çalıştıkları belirlenen FETÖ üyesi eski 2 asker yakalandı.

Bodrum açıklarından yurt dışına yüzerek geçmeye çalışan iki şüpheli olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.

Bahse konu bölgede yakalanıp bota alınan şüphelilerin yapılan kimlik kontrolünde, FETÖ üyesi eski asker oldukları tespit edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen eski üsteğmen ile başçavuş L.Ç. ve H.C, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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