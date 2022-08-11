Muğla'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde ağaçların da bulunduğu otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Tabakhane Mahallesi Basmacı Sokak'taki otluk alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu itfaiye ekiplerine bildiren vatandaşlar, yangına kovalarla su taşıyarak müdahale etti.

İlk müdahale aracının ulaşamadığı bölgeye, ekiplerce yangın söndürme tüpleri taşındı.

Ağaçların ve evlerin de bulunduğu bölgedeki yangın, ekiplerin de müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

İtfaiye ekiplerince bölgede soğutma çalışması yapıldı.

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