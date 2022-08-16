Datça'da plaja 10 tonluk orfoz heykeli yerleştirildi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde plaja nesli tehlike altında olan orfoz heykeli yerleştirildi.

Datça Belediyesi tarafından heykeltıraş Halil İbrahim Sever'e orfoz heykeli yaptırıldı. Nesli tükenme tehlikesi altındaki orfozun, 10 tonluk heykeli Kumluk Plajı'nda denize konuldu.

Belediye Başkanı Gürsel Uçar, orfozun korunması gerektiğini, balığı gelecek nesillere emanet edebilmek için mücadele ettiklerini söyledi.

Orfozun kıymetli bir balık türü olduğunu vurgulayan Uçar, "Denizlerimizde yok olmaması, yaşatılması ve korunması adına heykelin farkındalık yaratacağına inanıyorum." dedi.





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