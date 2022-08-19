Muğla'da bahçe duvarı ile direk arasına sıkışan motosiklet sürücüsü yaralandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, yoldan çıkarak bahçe duvarı ile telefon direği arasına sıkışıp yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Gülpınar Mahallesi Fevzi Paşa Cadddesi Ömer Ağa Sokak'ta Ege Karaaslan'ın kullandığı 48 L 3277 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bahçe duvarı ile telefon direği arasına sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Köyceğiz itfaiye grup amirliği ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Köyceğiz Devlet Hastanesine kaldırıldı.





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