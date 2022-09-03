Muğla'da evden antika eşya çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Turgutreis Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Turgutreis Mahallesi'nde şüphe üzerine Z.N. ve A.Ç'yi durdurmak istedi. Sırt çantasını atarak kaçan şüpheliler, takip sonucu yakalandı.

Sırt çantasında antika eşyalar bulundu.



Şüphelilerin eşyaları Almanya'da yaşayan C.Ç'ye ait Bodrum'daki yazlık evden çaldıkları belirlendi.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada çalıntı ev eşyaları ve 53 gram metamfetamin ele geçirildi.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çalıntı eşyalar, ev sahibi C.Ç'ye teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

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