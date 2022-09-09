Muğla sahillerini kum zambakları süslüyor

MUĞLA (AA) - ÖMER KUNDAKÇI - Muğla'nın Ortaca ilçesinde, koruma altındaki endemik türlerden olan kum zambaklarının çiçek açmasıyla sahil beyaza büründü.

Sıcak iklimi seven, dünyada nadir rastlandığı için Dünya Doğayı Koruma Birliğince koruma altına alınan kum zambakları, Sarıgerme sahilinde belli noktalarda doğal şekilde yetişiyor.

Sarıgerme Çevre ve Eğitim Derneği (SARÇED) tarafından işletilen Mavi Bayraklı plajda daha sık görülen kum zambaklarının korunması ve plaja gelen misafirlerin bilgilendirilmesi için plajın birçok yerine uyarıcı levhalar bulunuyor.

Özellikle ağustos, eylül, ekim aylarında açan kum zambakları, akşam serinliğinde çevreye yaydığı kokusu, gündüz saatlerinde ise kumsalın üzerinde beyaz renkleriyle ilgi çekiyor.

Plajdaki kum zambaklarının çevresindeki kuru yapraklar görevliler tarafından temizlenirken, açığa çıkan tohumların üzeri de kum ile kapatılıyor. Kumun yaklaşık 80 santim altındaki soğanlarının sökülüp başka yerlere taşınması ve yurt dışına götürülmesi yasak olan kum zambağı, ilaç sanayisinde ve parfümeride kullanılıyor.

- Koparılması yasak

Sarıgerme Çevre ve Eğitim Derneği (SARÇED) Başkanı Cengiz İlhan, AA muhabirine, zambakların çiçekleriyle sahili süslemeye başladığını söyledi.

Kum zambaklarını sahilin gelinleri olarak adlandıran İlhan, "Ekim sonuna kadar kum zambaklarımız sahilimizi süslemeye devam edecek. Kum zambakları akşam üzeri kokusuyla gündüz de gelinlik gibi bembeyaz rengiyle sahilimize renk katıyor. Biz kum zambaklarımızı koruyarak, halkımıza doğayı koruduğumuzda doğanın kendisini nasıl yenilediğini gösteriyoruz." dedi.

Dernek olarak zambakların korunması için mücadele verdiklerini ifade eden İlhan, kum zambaklarını koparma ve soğanlarının çıkarılmasının cezasının 109 bin lira olduğunu belirtti.

İstanbul'dan yaklaşık 3 ay önce gelerek Dalaman'a yerleşen Galip Eminoğlu da Sarıgerme plajını bölgede yetişen zambaklar dolayısıyla çok beğendiklerini ve bölgede sık sık yürüyüş yaptıklarını anlattı.

Endemik türlerin korunması, koparılmaması ve özenle bakılması gerektiğini ifade eden Melda Eminoğlu, "Bunu bilerek davranmak, soğanına çok özen göstermek lazım. Soğanını kopardığınız zaman veya evinize alıp bahçeye ekmek istediğiniz zaman orada tutup tutmayacağı belli değil. Çünkü kumda yetişiyor ve birçok çiçeği kaybediyorsunuz. O yüzden özel kuruluşların çok özen göstermesi gerekiyor. SARÇED'i tebrik ediyoruz. Daha iyi bakılmasını, buraya gelen halkın daha bilinçlendirilmesini, çocukların özellikle bilinçlendirilmesini istiyoruz." diye konuştu.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.