Muğla'da Yunanistan'a kaçmaya çalışan 17 FETÖ sanığı yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla yargılanmaları süren 17 sanık, deniz yoluyla yurt dışına çıkmaya çalışırken gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü üyesi olmak suçundan haklarında açılan davalar istinaf mahkemelerinde devam eden 17 sanığın yelkenli tekneyle denize açıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Sahil Güvenlik ekiplerince İblis Burnu açıklarında durdurulan teknede, aralarında meslekten ihraç edilen emniyet müdürü, öğretmen, polis memuru, avukat, hemşire ve komiser yardımcısı bulunan 17 sanık yakalandı.

Sanıkları yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçirmeye çalıştığı öne sürülen tekne kaptanı G.K. de gözaltına alındı.

Yakalananlar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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