Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şubesi ekipleri, Ula ilçesinde 2 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptıkları istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Gökova Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada, 685 kök kenevir, 9 kilo 350 gram kubar esrar, 3 hassas terazi, 10 bin İngiliz sterlini, 1 kilo 650 gram külçe altın, 2 cumhuriyet altını, 6 yarım altın, 17 çeyrek altın, 8 parçalı kenevir yetiştirme düzeneği ele geçirdi.

Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen E.D. ve N.Z.D. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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