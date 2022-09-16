Marmaris Körfezi'nde mega yat trafiği sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmaris Körfezi'nde mega yat trafiği sürüyor

AA

Marmaris Körfezi'nde mega yat trafiği sürüyor

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesi, özellikleri ve büyüklükleriyle dünyanın sayılı motor yatları arasında yer alan lüks mega yatları misafir ediyor.

Yaz sezonun son aylarının yaşandığı ilçeye, Cayman Adaları bayraklı 110 metre uzunluğunda, 18 metre genişliğindeki "Anna" isimli dev yat geldi.

Körfezde alagarda durmayı tercih eden lüks yat, 2018'de Hollanda'da inşa edilerek denize indirildi. 9 lüks kabininde 18 kişi konaklayabilen yatta 36 personel görev yapıyor.

Malta bayraklı 68 metre uzunluğundaki "The Ragnar" da körfezde alargada beklerken, 86 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğindeki Malezya bayraklı mega yat "Pacific X" ise Marmaris Cruise Port Limanı'nın küçük iskelesine bağlandı.

Süper ve mega olarak nitelendirilen yatların bazılarında helikopter de bulunuyor.

Marmaris Limanı'na ve körfezine renk katan yatlarda, helikopterin yanı sıra spa, sauna, jakuzi, sinema ve spor salonu gibi birçok alan bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muğla'da bir kuaför deniz paraşütünde saç kesti
YEREL HABERLER Muğla'da bir kuaför deniz paraşütünde saç kesti
Muğla Ticaret ve Sanayi Odası eski başkanı Bülent Karakuş adaylığını açıkladı
YEREL HABERLER Muğla Ticaret ve Sanayi Odası eski başkanı Bülent ...
Bodrum'da teknede çıkan yangın KEGM ekiplerince söndürüldü
YEREL HABERLER Bodrum'da teknede çıkan yangın KEGM ekiplerince ...
Bodrum açıklarında motoryat, alev alev yandı
YEREL HABERLER Bodrum açıklarında motoryat, alev alev yandı
'Zincir' operasyonunda ele geçirilen kılıç, 7 milyon liraymış
YEREL HABERLER 'Zincir' operasyonunda ele geçirilen kılıç, 7 milyon ...
Tarihi Karia yolunda mahsur kalan 2 İngiliz vatandaşı kurtarıldı
YEREL HABERLER Tarihi Karia yolunda mahsur kalan 2 İngiliz vatandaşı ...
"Zincir" operasyonu kapsamında Muğla'da 5 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER "Zincir" operasyonu kapsamında Muğla'da 5 zanlı ...
MTO'dan öğrencilere kırtasiye yardımı
YEREL HABERLER MTO'dan öğrencilere kırtasiye yardımı
MUTSO Başkanı Mustafa Ercan, yeniden adaylığını açıkladı
YEREL HABERLER MUTSO Başkanı Mustafa Ercan, yeniden adaylığını ...
"Kanuni Sultan Süleyman Marmaris'te" minyatür sergisi açıldı
YEREL HABERLER "Kanuni Sultan Süleyman Marmaris'te" minyatür sergisi ...
Karia yolunda kaybolan 2 İngiliz turist kısa sürede kurtarıldı
YEREL HABERLER Karia yolunda kaybolan 2 İngiliz turist kısa sürede ...
1954 model araç, yenilenerek Bodrum'da turizm polisinin hizmetine verildi
YEREL HABERLER 1954 model araç, yenilenerek Bodrum'da turizm ...
Muğla açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Muğla açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'da, 'Zincir' operasyonunda 15 gözaltı
YEREL HABERLER Muğla'da, 'Zincir' operasyonunda 15 gözaltı
Muğla'da yaralı bulunan kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Muğla'da yaralı bulunan kişi hayatını kaybetti
Datça'da misinaya dolanan caretta carettayı vatandaş kurtardı
YEREL HABERLER Datça'da misinaya dolanan caretta carettayı vatandaş ...
Yunanistan unsurlarınca geri itilen ve 6 göçmenin öldüğü olayın tanıkları yaşadıklarını anlattı
YEREL HABERLER Yunanistan unsurlarınca geri itilen ve 6 göçmenin ...
Göçmen faciasında eşi ve 2 çocuğunu yitiren Berjas: Sabaha kadar bana tutundular ama dayanamadılar
YEREL HABERLER Göçmen faciasında eşi ve 2 çocuğunu yitiren Berjas: ...
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı ...
Sahte rezervasyonla 5 milyon TL'lik vurguna 2 tutuklama
YEREL HABERLER Sahte rezervasyonla 5 milyon TL'lik vurguna 2 ...
Fethiye'de alzaymır hastaları için hazırlanan "Beni Unutma" projesi tanıtıldı
YEREL HABERLER Fethiye'de alzaymır hastaları için hazırlanan "Beni ...
Muğla'da sahte rezervasyonlarla dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Muğla'da sahte rezervasyonlarla dolandırıcılık yapan ...
Muğla'da Karya'nın güzellikleri foto maratonla tanıtılacak
YEREL HABERLER Muğla'da Karya'nın güzellikleri foto maratonla ...
AK Parti Muğla'da bir ayda 30 bin hane ziyareti gerçekleştirecek
YEREL HABERLER AK Parti Muğla'da bir ayda 30 bin hane ziyareti ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.