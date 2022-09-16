Marmaris Körfezi'nde mega yat trafiği sürüyor

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesi, özellikleri ve büyüklükleriyle dünyanın sayılı motor yatları arasında yer alan lüks mega yatları misafir ediyor.

Yaz sezonun son aylarının yaşandığı ilçeye, Cayman Adaları bayraklı 110 metre uzunluğunda, 18 metre genişliğindeki "Anna" isimli dev yat geldi.

Körfezde alagarda durmayı tercih eden lüks yat, 2018'de Hollanda'da inşa edilerek denize indirildi. 9 lüks kabininde 18 kişi konaklayabilen yatta 36 personel görev yapıyor.

Malta bayraklı 68 metre uzunluğundaki "The Ragnar" da körfezde alargada beklerken, 86 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğindeki Malezya bayraklı mega yat "Pacific X" ise Marmaris Cruise Port Limanı'nın küçük iskelesine bağlandı.

Süper ve mega olarak nitelendirilen yatların bazılarında helikopter de bulunuyor.

Marmaris Limanı'na ve körfezine renk katan yatlarda, helikopterin yanı sıra spa, sauna, jakuzi, sinema ve spor salonu gibi birçok alan bulunuyor.

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