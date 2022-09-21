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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hurdadan aldığı klasik otomobilleri ilk günkü ihtişamına kavuşturuyor

AA

Hurdadan aldığı klasik otomobilleri ilk günkü ihtişamına kavuşturuyor

MUĞLA (AA) - ÖMER KUNDAKÇI - Muğla'da yaşayan Mahmut Çiriş, hurdaya atılmış, çürümeye terkedilmiş ve birçok parçası kaybolmuş klasik otomobilleri el emeği ile yenileyerek eski ihtişamına kavuşturuyor.

Ortaca ilçesindeki iş yeri bulunan Çiriş, klasik otomobil tutkusu dolayısıyla bu araçların tamir ve bakımının yapıldığı atölye kurdu.

Önceleri tutkunu olduğu klasik otomobilleri hobi olarak satın alan Çiriş, Türkiye'nin dört bir yanından hatta ülke dışından getirilen otomobilleri de orijinal görünümüne kavuşturmaya başladı.

Burada işinin ehli kaporta ustaları ile çalışan Çiriş, aralarında ünlü isimlere ait olanların da bulunduğu bazı klasik otomobilleri fabrikadan ilk çıktığı gibi sıfır ayarında müşterisine teslim etmesiyle tanındı.

Hurdaya atılmış, çürümeye terkedilmiş ve birçok parçası kaybolmuş klasik otomobillerin ilk günkü ihtişamı ile yeniden trafiğe çıkmasını sağlayan Çiriş, onardığı araçları orijinal görünümleri ile satışa da sunuyor.

Klasik otomobillerin restorasyon süresi ise fiyatı, markası, modeli ve müşterinin isteğine göre değişiyor. Bazı araçların tamiri birkaç ay sürerken, bazıları aylar alıyor.

Çiriş, şimdi ise unutulmaz sesi ve yorumuyla Türk müziğinde iz bırakan Zeki Müren'e ait olduğu belirtilen klasik otomobili ilk günkü ihtişamına kavuşturmak için kolları sıvadı.

- "Adeta sanat icra ediyoruz"

Mahmut Çiriş, AA muhabirine, klasik otomobil tutkunu olduğunu, işini severek yaptığını söyledi.

Hurdaya dönmüş bir aracı orijinal görünümüne kavuşturmak için titizlikle çalışarak adeta bir sanat icra ettiklerini ifade eden Çiriş, iş yerinde 1948'den 1978 modele kadar çok sayıda araç olduğunu belirtti.

Otomobillerin aslına uygun baştan aşağı yenilenerek trafiğe çıkarıldığını ifade eden Çiriş, şunları aktardı:

"Kendimi bildim bileli bu işin içindeyim. Tamircilikten başladım, bugüne kadar geldi ve ticarete dönüştü. Bugüne kadar elimden binin üzerinden klasik araç geçmiştir. Tamirini ve bakımını yaptığımız otomobillere yeni sahipleri ilgi gösteriyor. Eskiden klasik otomobil bulmak zor olmuyordu ancak şimdi bulmakta zorlanıyoruz. Elimizdekilere yeniden hayat vererek geçimimizi sağlıyoruz."

- Zeki Müren'in klasik otomobili de onarılacak

Elinde, çok sayıda klasik otomobil bulunan Çiriş, bunların en değerlisinin de Türk müziğine vurduğu damga ile "Sanat Güneşi" olarak anılan Zeki Müren'e ait olduğu anlattı.

Daha önce de birçok ünlünün arabasının elinden geçtiğini belirten Çiriş, şöyle konuştu:

"Bir tek elimizde Zeki Müren'in 1951 model Pontiac arabası kaldı. Onu da artık ele almayı düşünüyoruz. Yakında faaliyete geçirmeye çalışacağız. Yeşilçam filmlerinin unutulmazları Filiz Akın, Ayhan Işık ve Fikret Hakan gibi isimlerin araçlarını da daha önceden yenilemiştik. Bu klasik otomobili yaklaşık 7 yıl önce Ankara'dan satın almıştım. Aracın tamirine başlamak için satış süreci, orijinal parçalarının bulunması gibi nedenlerle uzun süre bekledik. Aracın restorasyonuna şimdi başladık."

İlk olarak otomobilin kaportasında kısmi temizlik yaptığını ve boyaya hazırladığını aktaran Çiriş, Zeki Müren'in de kullandığı klasik otomobilde kaporta, boya, döşeme işlemlerinin yanı sıra elektrik ve mekanik bölümlerin de bir dizi işlemden geçirileceğini kaydetti.

Yaklaşık yarım asırdır kaporta ustası olarak çalıştığını ifade eden Ramazan Çiftçi de "Canlandırdığımız hurda araçları müşteriye teslim etmek bizim için mutluluk kaynağı, büyük bir zevk." dedi.

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