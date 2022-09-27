Datça'da ücretsiz ders ve kaynak kitapları okullara dağıtıldı

MUĞLA (AA) - Datça ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yollanan ücretsiz ders ve kaynak kitaplarının okullara dağıtımı yapıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, öğrencilere ücretsiz verilmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 29 bin 821 ders, 19 bin 645 yardımcı kaynak kitabının ilçeye geldiği belirtildi.
Kitapların okullara dağıtımının tamamlandığı belirtilen açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS ve YKS başta olmak üzere tüm sınav süreçlerinde yeterli bilgi barındıran kitapların öğrencilere ulaştırıldığı kaydedildi.