UA Bodrum Yarı Maratonu koşuldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - UA Bodrum Yarı Maratonu, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlendi.

Under Armour firmasının sponsorluğunda gerçekleştirilen organizasyona, aralarında yabancı sporcuların da yer aldığı binin üzerinde atlet kayıt yaptırdı. Bodrum Belediye Meydanı'ndan başlayan yarışta sporcular, Bitez, Gümbet ve İçmeler güzergahlarındaki üç parkurda koştu.

Yarı maratonda kadınlarda Tülin Okyay birinci, Çiğdem Tütüncü ikinci, Selma Altundiş üçüncü oldu. Erkeklerde ise birinciliği Ömer Oklu, ikinciliği Ege Yoldüren, üçüncülüğü ise Alper Tutak elde etti.

Farklı yaş kategorilerinde de ödüllerin verildiği organizasyonda, 10 kilometre erkeklerde Mehmet Aydıngör, kadınlarda Benhür Öncel, 5 kilometre erkeklerde Umut Çakar, kadınlarda ise Fatma Taş birinci sırayı aldı.

Dereceye giren sporculara, Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen törenle ödülleri verildi. Törene, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Akbaş, Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk ile organizasyon yetkileri katıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.