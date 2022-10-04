Seydikemer Belediye Başkanı Otgöz, üniversite öğrencileriyle buluştu

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Muğla (AA) - Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (SUBYO) öğrencileriyle bir araya geldi.

İlçedeki bir restoranda yeni kayıt yaptıran öğrencilerle yemekte buluşan Otgöz, öğrencilerin merak ettiği soruları cevaplayıp talep ve önerileri dinledi.

Başkan Otgöz, yaptığı konuşmada, öğrencilerin kaliteli vakit geçirebilmesi için kente millet bahçesi, gençlik merkezi ve yeni halı sahalarının kazandırılacağına söyledi.

Öğrencilerin isteklerini yerine getireceklerini ifade eden Otgöz, "Sizlerle burada olmaktan son derece mutluyum. Sizler ilçemize yeni geldiniz, bizlerin misafirisiniz. Sizlerin sıkıntılarını, ihtiyaçlarını biliyoruz. İnşallah bunların üstesinden geleceğiz." dedi.

Programa, AK Parti Seydikemer İlçe Başkanı Salih Gümüş, SUBYO Araştırma Görevlisi İlker Baskak, SUBYO Sekreteri İbrahim Kahraman ve görevli personel de katıldı.



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