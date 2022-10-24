33. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası başladı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 33. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, ilk gün yarışlarıyla start aldı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından Marmaris Körfezi ve açık denizde gerçekleştirilen yarışlara, Türkiye, Romanya, Portekiz, Avustralya, Letonya, İngiltere, Azerbaycan, Özbekistan, Kanada, Brezilya, Belçika, ABD, Moldova, Kazakistan, Yunanistan, Estonya, Sırbistan, Rusya, Ukrayna, İsrail, Norveç, Almanya, Belarus, Fransa ve Bulgaristan'dan 123 yelkenli yat ile bin 200 sporcu katılıyor.



İlk gün "Netsel Marina Günü" yarışında yatlar, Netsel Marina'dan sırayla ayrılarak filolarına göre körfeze ve açık denize seyir yapıp, uygun rüzgarın çıkmasını beklerken antrenman turları attı.

Körfezde yarışan yatlar, uzun süre uygun rüzgarın çıkmasını bekledi. Yaklaşık 2 saat sonra uygun rüzgarın çıkmasıyla yatlara hakem heyeti start verdi.

Yelkenciler, iki ayrı filo halinde koy içinde rakipleriyle yarıştı. Yelkenciler yatlarını, hakem heyetinin belirlediği önceden yerleştirilmiş şamandıraların etrafından dolaştırarak bitiş noktasına ulaşmaya çalıştı.

Balonlarını körfezde açarak rüzgarla yarışan yatlar, renkli görüntüler oluşturdu. Kıyıdan vatandaşlar ve turistler, yatları ilgiyle izledi.

MIYC Yönetim Kurulu Üyesi Halit Kesgin, AA muhabirine, yarışları 33'üncü kez yaptıklarını ve yelkencilerin bu organizasyonu beklediklerini söyledi.

İlk gün iki yarış gerçekleştirdiklerini belirten Kesgin, "Rüzgarı bekledik ve rüzgarımız oturdu. Keyifli ve güneşli bir günde, yelkencileri de memnun eden rüzgarla yarışlar yaptık. İki yarışı aynı rotada yaptık." diye konuştu.

İlk gün düzenlenen yarışlarda dereceye giren yat kaptanlarına kulüp bahçesinde kupaları verildi.

33. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, 28 Ekim Cuma günü yapılacak "Nexonya Günü" yarışlarıyla sona erecek.



Organizasyonun ilk gününde gerçekleştirilen yarışlarda sınıflarında ilk sırayı elde eden yatlar ve kaptanları şunlar:

- 1. Yarış (Netsel Marina Günü)

IRC1 Division: Lagertha/Sergei Musikhin

IRC2 Division: Jason/Aleksei Brunov

IRC3 Division: Buran/Alexey Moskvin

IRC4 Division: Symfony/Timokov Anton

IRC5 Division: Zacapa/Marina Shchegoleva

IRC6 Division: Lettland/Igor Bukovkis

IRCCHR1 Division: Sidit/Andrey Novikov

IRCCHR2 Division: Storm Danger/Gorbunov Pavel

IRCCHR3 Division: Baba Yaga/Viacheslav Frolov





- 2. Yarış (Netsel Marina Günü)

IRC1 Division: Vakkorama/Cem Hakko

IRC2 Division: Courrier Du Coeur/Andrey Arbuzov

IRC3 Division: Artful/Konstantin Pistsov

IRC4 Division: Bogatyr/Igor Rytov

IRC5 Division: Zacapa/Marina Shchegoleva

IRC6 Division: Lettland/Igor Bukovkis

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