Muğla açıklarında 60 düzensiz göçmen kurtarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla açıklarında 60 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA

Muğla açıklarında 60 düzensiz göçmen kurtarıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 60 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 23 yabancı uyrukluyu bota alarak karaya çıkardı.

Bodrum açıklarında farklı zamanda, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot içerisindeki 37 düzensiz göçmeni de kurtardı.

Kurtarılan 60 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bodrum'a "Costa Venezia" kruvaziyeri ile 1821 yolcu geldi
YEREL HABERLER Bodrum'a "Costa Venezia" kruvaziyeri ile 1821 yolcu ...
Fethiye'de sivil trafik polislerinden 73 sürücüye 46 bin 972 lira ceza
YEREL HABERLER Fethiye'de sivil trafik polislerinden 73 sürücüye 46 ...
Menteşe'de tarım ve hayvancılığa 5 milyon 900 bin lira destek sağlandı
YEREL HABERLER Menteşe'de tarım ve hayvancılığa 5 milyon 900 bin ...
Muğla'da sanat atölyelerine katılan gençler becerilerini geliştiriyor
YEREL HABERLER Muğla'da sanat atölyelerine katılan gençler ...
Bodrumspor'da zirve yürüyüşü devam edecek
YEREL HABERLER Bodrumspor'da zirve yürüyüşü devam edecek
"Uluslararası Bodrum Herodot Çalıştayı", Bodrum'da başladı
YEREL HABERLER "Uluslararası Bodrum Herodot Çalıştayı", Bodrum'da ...
Cumhurbaşkanına suikast girişiminde, eski başyaver ile albayın hapis cezaları onandı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanına suikast girişiminde, eski başyaver ...
Bodrum açıklarında Yunanistan'ın ittiği 60 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Bodrum açıklarında Yunanistan'ın ittiği 60 kaçak ...
Muğla açıklarında 12 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Muğla açıklarında 12 düzensiz göçmen kurtarıldı
(Görüntülü) MUĞLA - TAVUKLARINA SALDIRAN KÖPEKLERİ ZEHİRLEYEREK ÖLDÜRDÜ, SERBEST KALDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MUĞLA - TAVUKLARINA SALDIRAN KÖPEKLERİ ...
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Muğla'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ...
Tavuklarına saldıran köpekleri zehirleyerek öldürdü, serbest kaldı
YEREL HABERLER Tavuklarına saldıran köpekleri zehirleyerek öldürdü, ...
Rus milyarder Abramoviç'in yatı "Eclipse" Marmaris'e geldi
YEREL HABERLER Rus milyarder Abramoviç'in yatı "Eclipse" Marmaris'e ...
Okula giderken kamyonetin çarptığı Enes, toprağa verildi
YEREL HABERLER Okula giderken kamyonetin çarptığı Enes, toprağa ...
Eşinin kestiği ağaç dalının altında can verdi
YEREL HABERLER Eşinin kestiği ağaç dalının altında can verdi
Yelken: 20. Sonbahar Göcek Yarış Haftası
YEREL HABERLER Yelken: 20. Sonbahar Göcek Yarış Haftası
Fethiye'de hastanede bir kişi silahla yaralandı
YEREL HABERLER Fethiye'de hastanede bir kişi silahla yaralandı
Fethiye'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Fethiye'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ...
Bodrum'da 12 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Bodrum'da 12 kaçak göçmen kurtarıldı
Aracında 300 gram metamfetaminle yakalandı
YEREL HABERLER Aracında 300 gram metamfetaminle yakalandı
İztuzu sahilinde yaklaşık 12 bin caretta caretta mavi sularla buluştu
YEREL HABERLER İztuzu sahilinde yaklaşık 12 bin caretta caretta mavi ...
Muğla açıklarında 70 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Muğla açıklarında 70 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'da intihar ettiği öne sürülen kişiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Muğla'da intihar ettiği öne sürülen kişiyle ilgili ...
(Görüntülü) BODRUM&#039;DA ÖLEN 3 KÖPEĞİN ZEHİRLENDİĞİ İDDİASIYLA SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BODRUM'DA ÖLEN 3 KÖPEĞİN ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.