Marmaris Belediye Gençlik Spor'un galibiyeti kutlandı

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MUĞLA (AA) - Muğla 1. Amatör Ligi B Grubu'nda karşılaştığı Menteşe Yerküpe Beşpınarspor'u deplasmanda 3-2 yenen Marmaris Belediyespor futbolcu ve yöneticileri, iş insanı Okan Belger'in düzenlediği yemekte bir araya gelerek galibiyeti kutladı.



Menteşe Yerküpe Beşpınarspor ile karşılaşan Marmaris Belediyespor ilk yarısını 2-0 geride kapattığı mücadeleyi ikinci yarı attığı 3 golle galip bitirdi.

İş insanı Okan Belger, oyuncu ve yöneticiler için galibiyetten dolayı Muğla'daki bir restoranda yemek orginizasyonu düzenledi.



Belger, Marmaris Belediyespor'un ilçenin önemli bir değeri olduğunu belirterek, her fırsatta kulübe desteklerinin devam edeceğini ifade etti.

Futbolcuları ve teknik heyeti oynadıkları futbol ve galibiyet için kutlayan Belger, Kulüp Başkanı Hasan Yaylalı'yı da tebrik etti.

Başkan Yaylalı ve teknik ekip de iş insanı Belger'e verdiği moral ve motivasyon için teşekkür etti.

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