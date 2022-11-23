Muğla'da meslek liselerinde akıllı tarım projeleri uygulanıyor

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MUĞLA (AA) - Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü, mesleki eğitim kurumlarında iş piyasasının taleplerine yönelik çalışmaları artırmak ve bölgesel kalkınmaya destek sağlamak amacıyla köy okullarında akıllı tarım ve akıllı arıcılık projesi başlattı.

Meslek liseleri bünyesinde ilk defa üretilecek olan akıllı tarım akıllı arıcılık makine ve ekipmanları Meslek liselerinin bilişim teknolojileri, elektrik elektronik, kimya teknolojileri, ahşap teknolojileri ve tarım alanları işbirliğinde gerçekleştiriliyor.

Köyceğiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından akıllı tarım cihazı uygulama serasına yerleştirilerek ilk denemeler gerçekleştirildi.

Şehit Seyhan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yaklaşık 29 bin metrekare tarım alanının bir bölümüne buğday ekildi. Okulun seracılık uygulama bölümünde 500 metrekarelik sera alanında yetiştirilen marulların hasadı yapıldı.

Ayrıca 5 bin metrekare alanda yetiştirilen biberiye ve adaçayı gibi tıbbi aromatik bitkilerden krem, kolonya, parfüm, sabun, bitki çayı gibi ürünlerde kullanılmak üzere proje kapsamında alınan damıtma cihazı ile aromatik yağ elde edildi.

Köyceğiz Şehit Seyhan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin tarım alanı bölümü öğrencileri ile buğday ekim faaliyetine katılan Muğla Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl tarımda adeta seferberlik ilan ettiğini söyledi.

Geleceğin tarımda olduğuna dikkat çeken Çay, "Bu anlamda artık gelişen teknoloji ve bu modern çağda nitelikli tarımın da önemi malum. Dolayısıyla biz akıllı tarımla ilgili geliştirdiğimiz Güney Ege Kalınma Ajansı destekli bir projemiz de var." dedi.

Projeyle daha fazla nitelikli tarım yapabilmek ve daha fazla ürün elde edebilmek için çalışma yürüttüklerini anlatan Çay, amaçlarının meslek liselerinde ithal ürünlerin yerli bir şekilde üretimini, inovaktif şekilde gelişimini ve güncellenmesini sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.

Öğrencilerin nitelikli tarım yapabilmeleri için her türlü desteği verdiklerine işaret eden Çay, "Bu anlamda da tarıma yönelik faaliyetlerimizi artırarak sürdüreceğiz. Gelecek tarımda diyoruz ve geleceğimize sahip çıkıyoruz." diye konuştu.

Proje Koordinatörü Tuğçe Doğru ise, üzerinde çalıştıkları akıllı tarım cihazının kendi içerisinde fonksiyonları olduğunu söyledi.

Mümkün olduğu kadar öğrencileriyle yerli üretime katkı sağlamak için yazılım ve donanımları öğrencileriyle yaptıklarını anlatan Doğru, "Meslek liselerimizde tarım alanlarımızın olduğu büyük arazilerde bu otomasyon sistemlerini hayata geçirerek insansız tarım ve arıcılık uygulamalarını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Köyceğiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Mehmetcan Saylık ise projeyle insan elinin yapacağı işleri akıllı robotlara bıraktıklarını dile getirdi.





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