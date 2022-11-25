Muğla'da kümes hayvanları gösterisi düzenleniyor

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MUĞLA (AA) - Muğla'da 1. Ege Bölgesi Kümes Hayvanları Gösterisi başladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi, Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu ve Muğla Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği iş birliğinde Düğerek Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programa Ege Bölgesi'ndeki birçok şehrinden kümes hayvanı katıldı.

290 kümes hayvanının katıldığı etkinlikle hayvanlar, Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu Hakemleri tarafından göz, gaga, ayak, kanat, tüy yapısı ve ırklarının standartlarına göre değerlendirilerek puanlanıyor.

İlk günkü değerlendirmelerin ardından hafta sonu vatandaşların da takip edeceği etkinlikte yarışan kümes hayvanlarını incelemek isteyenler bölgeyi ziyaret edebilecek.

Program pazar günü düzenlenecek olan ödül töreni ile sona erecek.

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