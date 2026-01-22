Adnan Oktar suç örgütünün elebaşılarından firari hükümlü S.D. Bodrum'da yakalandı
Adnan Oktar suç örgütünün elebaşılarından firari hükümlü S.D, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalandı.
Adnan Oktar suç örgütünün elebaşılarından firari hükümlü S.D, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.
İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerince operasyon düzenlendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Adnan Oktar suç örgütünün yöneticilerinden olan ve İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.D, Bodrum ilçesinde saklandığı adreste yapılan operasyon kapsamında yakalanmıştır."
Bu arada hükümlü S.D'nin yurt dışına kaçmayı planladığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.