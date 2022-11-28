Muğla merkezli "Sahte rezervasyon" operasyonunda 25 şüpheli yakalandı

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda, otel rezervasyonu yaptırmak isteyen 180 kişiyi sahte web siteleri üzerinden dolandırdıkları öne sürülen 25 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıklarının koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı otellerinin web sitelerinin benzerlerini yaparak çok sayıda yerli ve yabancı turisti sahte rezervasyonla dolandıranlara yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 6 aylık takipte, suç örgütü üyelerinin 19 sahte şirket üzerine banka hesapları açtığı, sabit telefon hatları aldığı, açılan sahte web siteleri üzerinden otel rezervasyonu yapmak isteyen 180 kişiyi 12 milyon 346 bin lira dolandırıldıkları tespit edildi.

Muğla merkezli, İstanbul, İzmir, Ankara, Tokat, Manisa, Gaziantep, Bursa, Eskişehir, Samsun, Mersin, Hatay, Zonguldak, Yozgat ve Aksaray'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda suç örgütüne üye oldukları iddia edilen 25 şüpheli yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda 27 cep telefonu, 9 tablet, 42 SIM kart, 6 hard disk, 6 dizüstü bilgisayar, post cihazı, 10 senet, 5 şirket kaşesi, çok sayıda ödeme evrakı, paravan şirketlere yönelik not defterleri, ruhsatsız pompalı tüfek ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, soruşturma kapsamında 28 Ekim'de gözaltına alınan 6 zanlının tutuklandığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.