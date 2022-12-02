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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla'da 127 düzensiz göçmen yakalandı

AA

Muğla'da 127 düzensiz göçmen yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ortaca ve Marmaris ilçesinde 127 düzensiz göçmen yakalandı, kaçak geçişe aracılık ettikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortaca Mergenli Mahallesi ile Marmaris Hisarönü Mahallesi'ndeki ormanlık alana araçlarla düzensiz göçmen geleceği ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 127 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmenleri yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları belirlenen 2 organizatör gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda yağmurlu havada yakalanan ve olumsuz arazi şartlarından etkilendikleri belirlenen kadın ve çocukların bulunduğu düzensiz göçmenlere giyecek ve yiyecek verildi.

İşlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen yabancı uyruklular, daha sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Gözaltına alınan 2 şüpheli ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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