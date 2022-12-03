Muğla'da terör örgütü PKK üyesi 2 zanlı tutuklandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'da, terör örgütü PKK üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.



Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ve Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK/YPG'ye yönelik operasyon yaptı.



Operasyonda, terör örgütü ile ilişkisi oldukları belirtilen Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan bu kişiler adliyeye sevk edildi.



Savcılık sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan C.S.S. ve A.A.K. tutuklandı, diğer 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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