Futbol: Spor Toto 1. Lig

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Hüseyin Aylak, Mehmet Akıncık

Bodrumspor: Sousa, Süleyman Özdamar, Samet Yalçın (Dk. 90 Apti Mert Çayır), Kenan Özer (Dk. 70 Süleyman Güneş), İmeri (Dk. 90 Musa Caner Aktaş), Üzeyir Ergün, Mohammed (Dk. 29 Abdurrahman Canlı), Onur Akbay, Celal Dumanlı (Dk. 70 Koray Kılınç), Bahadır Erol, Recep Aydın

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Metehan Mert, Gökhan Gül, Ahmet Arda Tuzcu (Dk. 46 Kağan Özkan), İlker Karakaş (Dk. 73 Baran Başyiğit), Serdarcan Eralp (Dk. 74 Ulusoy Mert Kabasakal), Sami Gökhan Altıparmak, Seyit Ali Kahya, Abdullah Şahindere, Bieliaiev, Grechyshkin (Dk. 81 Aksel Aktaş)

Goller: Dk. 2 Samet Yalçın, Dk. 21 İmeri (Bodrumspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Onur Akbay (Bodrumspor)





MUĞLA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Bodrumspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.