Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Hüseyin Aylak, Mehmet Akıncık
Bodrumspor: Sousa, Süleyman Özdamar, Samet Yalçın (Dk. 90 Apti Mert Çayır), Kenan Özer (Dk. 70 Süleyman Güneş), İmeri (Dk. 90 Musa Caner Aktaş), Üzeyir Ergün, Mohammed (Dk. 29 Abdurrahman Canlı), Onur Akbay, Celal Dumanlı (Dk. 70 Koray Kılınç), Bahadır Erol, Recep Aydın
Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Metehan Mert, Gökhan Gül, Ahmet Arda Tuzcu (Dk. 46 Kağan Özkan), İlker Karakaş (Dk. 73 Baran Başyiğit), Serdarcan Eralp (Dk. 74 Ulusoy Mert Kabasakal), Sami Gökhan Altıparmak, Seyit Ali Kahya, Abdullah Şahindere, Bieliaiev, Grechyshkin (Dk. 81 Aksel Aktaş)
Goller: Dk. 2 Samet Yalçın, Dk. 21 İmeri (Bodrumspor)
Sarı kartlar: Dk. 33 Onur Akbay (Bodrumspor)
MUĞLA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Bodrumspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti.