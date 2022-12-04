Marmaris'te eğlence yerleri denetlendi

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MUĞLA (AA) - Marmaris'te, polis ekipleri ilçedeki eğlence yerlerinde denetimler gerçekleştirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 12 kafe ve bar gibi eğlence mekanında yapılan denetimlerde, kimlik ve evrak kontörlü yapıldı.

Denetimlerde 5 işletmenin 6 çalışanının kimlik bildirimini yapmadığı, bir iş yerinin de 18 yaş altı personel çalıştırdığı tespit edildi.

İşletmelerde hakkında tutanak tanzim edilerek yasal işlem başlatıldı.

Polisin ekipleri denetimler sırasında 110 kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamasını yaptı, sorgulamada aranan kişiye rastlanılmadı.

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