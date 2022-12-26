Bodrum'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Gümbet Mahallesi Yeldeğirmenleri mevkisinde 16 L 8424 plakalı otomobil şarampole devrildi.
Yaklaşık 15 metrelik şarampole yuvarlanan otomobili fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. Bunun üzerine kaza yerine sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince otomobilde sıkışan iki kişi, aracın arka camı kesilerek çıkarıldı.
Yaralılar, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.